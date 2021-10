Nucléaire : quelles sont les deux visions qui s'opposent ?

Ce mardi Emmanuel Macron va présenter son plan France 2030, des dizaines de milliards d'investissement pour dessiner les champions, les industries de demain. Le chef de l'État devrait s'engager pour le nucléaire et peut-être même annoncer la construction de nouveaux réacteurs.

Ce sera donc le débat de la semaine, faut-il oui ou non se passer du nucléaire pour les décennies à venir ? Déjà dans l'immédiat en tout cas, pas le choix. Il va falloir varier les sources d'énergie, puisque la France s'est engagée à réduire sa production d'énergie nucléaire de 70 à 50% d'ici 2035, avec à la clé la fermeture de 14 réacteurs (4 en plus des 2 de Fessenheim) d'ici 2028 et le reste ensuite.

Pour compenser il faudra donc utiliser plus d'énergies renouvelables qu'aujourd'hui. Première étape : passer de 20% aujourd'hui à presque 40% en 2028.

Vision numéro 1 : combiner nucléaire et autres énergies

À long terme maintenant, deux visions s'opposent. La vision numéro 1, celle d'Emmanuel Macron est de miser sur le nucléaire et mixer avec d'autres énergies. Alors, si on reste sur un mix énergétique 50% nucléaire et 50% énergies renouvelables, il va falloir construire de nouveaux EPR, parce que les réacteurs qui auront survécu à la première vague de fermetures arriveront eux-aussi en fin de vie aux alentours de 2050.

On pourrait compléter avec des mini-réacteurs, 10 fois moins puissant que les EPR, pour des besoins localisés, alimenter une usine, une région, ou les îles... Bien sûr, il faudra aussi avoir encore plus recours aux énergies renouvelables.

Vision numéro 2 : abandonner le nucléaire

À long terme toujours, la vision numéro 2, celle des écolos par exemple est d'abandonner le nucléaire d'ici 20 ans. C'est le scénario 100% renouvelable. On ferme tous les réacteurs nucléaires d'ici 2050 et les énergies vertes prennent le relais. Ça veut dire multiplier par 10 la production photovoltaïque, par 2 l'éolien terrestre et développer l'éolien en mer, pour qu'il atteigne un tiers de la production énergétique.

Mais pour l'instant, on n'a pas de parc éolien off-shore en fonctionnement. C'est un scénario qui implique aussi qu'on pallie le problème des énergies renouvelables et de leur intermittence, avec la mise au point de technologies de stockage de l'énergie pour l'utiliser quand il n'y a pas de soleil ou de vent. Ces scénarios 100% renouvelables prévoient aussi une très forte sobriété énergétique, donc une baisse drastique de la consommation.