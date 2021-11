"On est en direct" : Gabriel Attal n'exclut pas un reconfinement

Alors que la cinquième vague de coronavirus semble être amorcée en France, et que certains pays européens, comme les Pays-Bas ou l'Autriche, ont pris des mesures drastiques pour contrecarrer l'épidémie, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué ce samedi soir sur France 2 dans On est en direct, qu'aucune hypothèse n'était exclue sur la gestion du coronavirus en France, dont le reconfinement.

"Les enseignements que je tire, en tant que porte-parole du gouvernement, c'est qu'il ne faut jamais rien exclure par principe. Cette épidémie continue de surprendre le monde entier", a-t-il affirmé, ajoutant néanmoins que "pour le moment, il est absolument hors de question de parler de reconfinement dans notre pays parce qu'on a un taux de vaccination très élevé". Pour rappel, la France possède une couverture vaccinale de 87,3%, soit près de 20% de plus que l'Autriche par exemple.

Gabriel Attal a également été interrogé sur le rapport de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation du 28 octobre dernier qui a affirmé que les patients admis pour cause de coronavirus ne représentaient que 2% de l'affluence hospitalière en 2020 :"Ce chiffre est juste, a-t-il admis, mais c'est une moyenne. L'année dernière, il a fait en moyenne 14 degrés en France et pourtant il y a eu des canicules et du gèle. C'est une moyenne, il y a eu des moments de saturation et ce rapport le dit également", a-t-il conclu.