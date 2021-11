"On est en direct" : Michel Cymes se dit "inquiet" car "des pays ne sont pas vaccinés"

Invité de l'émission On est en direct ce samedi 20 novembre, Michel Cymes est revenu sur la situation épidémique française. Impossible pour l'animateur et médecin de ne pas évoquer la cinquième vague qui déferle sur l'Europe actuellement, malgré la vaccination.

Interrogé sur le sujet, Michel Cymes fait part de son inquiétude face à la flambée des cas dans l'hexagone, mais tempère. "La situation est assez inquiétante. Et en même temps, le fait qu'on soit une très grande majorité à être vaccinés fait que c'est plutôt rassurant, car on ne fera pas de forme grave", dit-il.

Pour le médecin, l'inquiétude vient des pays qui ne sont pas vaccinés. "La Bulgarie, la Roumanie, l'Autriche, l'Allemagne... Ils ont un taux de vaccination catastrophique, c'est pour ça que ça flambe chez eux aussi", explique Cymes.

L'animateur et médecin se prend lui-même pour exemple et confie avoir contracté le Covid il y a trois semaines, malgré avoir reçu les deux doses de vaccin.

"On va pas raconter de bobards, le vaccin ne protège pas contre la maladie, mais ça vous protège contre les formes graves. Et ça vous empêche de contaminer les gens, car les gens non-vaccinés contaminent beaucoup plus que les personnes vaccinés", assure-t-il.

Sur sa contamination, Michel Cymes affirme qu'être parmi les premiers vaccinés a favorisé la transmission. "J'étais à 8-9 mois après ma 2e injection et je l'ai attrapé. J'ai eu un rhume pendant deux jours, j'ai perdu le goût et l'odorat pendant 3 semaines", a-t-il simplement expliqué.