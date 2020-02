publié le 09/02/2020 à 19:46

Alors qu'en 2002, François Villerette, directeur de Générations Futures en 1996, publiait Pesticides : le piège se referme, aujourd'hui en 2020, la Cour des comptes vient de publier cette semaine le bilan des dix actions gouvernementales sur les pesticides. Conclusion, malgré beaucoup d'argent dépensé, malgré la multiplicité des plans d'actions, malgré le Grenelle de l'environnement, nous n'arrivons pas à sortir des pesticides. Pire encore, la consommation des produits phytosanitaires a augmenté de 21% en France en 2018.

"Ce bilan est très mauvais et nous accable. On a commencé le plan écophyto en 2008 avec a peu près 64.000 tonnes de pesticides et aujourd'hui, alors qu'on aurait du être à 32.000 tonnes, on est à 85.000, soit plus de 30% en augmentation de ces produits depuis le début du plan, cela montre donc un échec. Il faut complètement changer de politique pour obtenir quelque chose de plus fort et de plus volontariste", affirme François Villerette.

L'écologiste convaincu préconise d'accompagner les agriculteurs dans ce changement de modèle. "Il faut faire une autre agronomie. Mais à la fin, ceux qui n'en feront pas devront être taxés, il faudra mettre une redevance très forte qui pourra alimenter un fond d'assurance récolte pour ceux qui prennent des risques. Les engagements volontaires ne fonctionnent pas, il faut changer de modèle et aller vers quelque chose de plus contraignant.", assure-t-il.