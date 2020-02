"On peut encore faire reculer la souffrance animale", dit Alain Bougrain-Dubourg

Cette semaine a été marquée par l'annonce d'un plan sur le bien-être animal par le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, qui a notamment promis que, d'ici fin 2021, la castration à vif des porcelets et le broyage des poussins mâles allaient être interdits.

Ces deux pratiques controversées avaient été dénoncées par Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, grand défenseur de la protection animale et de la biodiversité. Au micro de RTL, il s'est "réjoui" qu'une telle décision soit prise mais considère que ce "plan est un modeste antalgique pour une immense souffrance."

Pour lui ce n'est pas encore suffisant car "on a laissé sur le bord du chemin de cette douleur animale" tout ce qui concerne l'élevage des lapins, une "horreur" avec "15 à 20 lapins au mètres carré". "On les abat à l'âge de deux mois" et "un quart meurent avant l'abattage, par mauvais traitement". "Je le dis parce qu'on peut faire reculer la souffrance animale", insiste-t-il.