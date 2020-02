"Il n'y a aucun avenir pour l'agriculture industrielle", selon un agronome

publié le 23/02/2020 à 21:42

Glyphosate, réforme de la PAC, changement de modèle agricole, réchauffement climatique... Le monde paysan actuel est traversé par de nombreuses problématiques, qui touchent autant à l'avenir de la profession qu'aux questions de bien-être animal et d'alimentation plus saine.

Pour Marc Dufumier, ingénieur agronome et auteur du livre De la terre à l'assiette, l'agriculture intensive ne peut pas constituer un modèle viable pour l'avenir des paysans français. "Il n'y a aucun avenir pour l'agriculture industrielle bas de gamme", dit-il, au micro de RTL.



Lui défend le concept d'agro-écologie, où les agriculteurs ne sont plus seulement des cultivateurs et des éleveurs mais également des "organisateurs d'éco-systèmes". "Il s'agit d'un modèle moins industriel, plus artisanal, et plus intensif en emplois", explique le scientifique.

L'agriculture du futur devra mieux se servir des ressources naturelles

Exemple parfait, le bocage. "Il ne s'agit pas du tout de paysages naturels mais de zones qui ont été façonnées par l'homme. Les haies entre les champs abritent des coccinelles, des abeilles, qui servent de pesticides et de fertilisateurs", dit l'ingénieur agronome. Selon Marc Dufumier, l'agriculture du futur devra mieux se servir des ressources naturelles à disposition pour réduire les intrants chimiques, comme le glyphosate.

Sur la réforme de la PAC, l'agronome préconise de transformer les subventions en "paiements en échange de services environnementaux". "Nous devons arrêter de considérer les agriculteurs en mendiants", assure-t-il.

Quant à l'agri-bashing, "les agriculteurs ont de bonnes raisons de s'en inquiéter, estime Marc Dufumier. Mais assimiler toute critique des pesticides à des attaques envers les agriculteurs serait une erreur. Au contraire il s'agit de leur rendre service."