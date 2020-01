Morbihan : un mort et un blessé dans un accident de voilier

publié le 10/01/2020 à 15:44

Un mort et un blessé grave dans un tragique accident maritime. C’est le triste bilan d’un accident de voilier survenu, jeudi 9 janvier, non loin de l'île de Groix (Morbihan).

À 20h47, le Reder Mor, un voilier de 15m, émet un SOS par téléphone au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) d’Etel : mot inconnu de nos dictionnaires automatiquement remplacé par Étel.">Étel. Le bateau, de retour du Portugal, s’est retrouvé en difficulté, malmené par le vent et par une mer particulièrement agitée avant de subir une panne électrique majeure déconnectant les instruments de communication principaux. Faute de moyens de communication, le centre de secours est d’abord contacté par téléphone, rapporte Ouest France. Les cinq marins à bord du navire ont ensuite tiré des fusées rouges à proximité de la pointe de Kerdonis, à Belle-Île.



D’importants moyens de secours sont alors immédiatement déployés, notamment un canot de la SNSM de Belle-Île et un hélicoptère de la Sécurité civile. Un navire de pêche, non loin des lieux du naufrage, est venu également en renfort. Malgré leurs efforts, une femme, âgée de 46 ans, est décédée et un autre membre d’équipage, gravement blessé, a été transporté par hélicoptère à l’Hôpital du Scorff à Lorient. L’enquête a été confiée à la gendarmerie maritime de Lorient.