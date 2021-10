Numéros d'urgence : une plateforme unique sera expérimentée dès 2022

Le 15 pour le Samu, le 17 pour la police et les secours, le 18 pour les sapeurs-pompiers… Tous ces services pourront-ils bientôt être joints en composant un seul numéro ? Une plateforme unique sera expérimenté dans une "région élargie" dès l'année 2022, a annoncé Emmanuel Macron ce samedi 16 octobre lors du Congrès national des sapeurs-pompiers à Marseille.

La mise en place de ce test est prévue dans la proposition de loi Matras, en passe d'être adoptée au parlement. "Le seul objectif est l'amélioration de la prise en charge des victimes, ensemble, rouges et blancs", a expliqué le président des Républiques, en référence aux couleurs du personnel de santé et des pompiers.

Trois dispositifs seront essayés : une plateforme qui réunira les appels au 15, 17 et 18, une autre les appels au 15 et 18, et la dernière pour les appels au 15 et tous les autres services médicaux. En France, il existe au total huit numéros d'urgence. En plus des trois principaux, on trouve le 112 (numéro européen), le 114 (pour les sourds et malentendants), le 115 (Samu social) et le 116 et 119 pour les enfants disparus ou maltraités.

L'idée de les réunir dans un souci de simplicité fait débat depuis plusieurs années, et Emmanuel Macron se réjouit que soit empruntée la piste de l'expérimentation.