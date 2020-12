Coronavirus : Le feu d'artifice du Nouvel an sans spectateur à Sydney

et AFP

publié le 28/12/2020 à 13:46

Aucun spectateur ne sera autorisé sur les bords de la baie de Sydney pour admirer le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An. Les autorités craignent qu'un public, même restreint, ne favorise l'épidémie de coronavirus.

Tous les ans, des centaines de milliers de personnes se réunissent sur les berges de la baie de Sydney pour admirer l'un des feux d'artifice les plus célèbres du monde. Avec l'épidémie de coronavirus et la hausse des cas dans la ville, les autorités avaient déjà annoncé que ce type de rassemblement ne serait pas possible cette année.

Cependant, les autorités espéraient permettre à 5.000 personnes, travaillant en première ligne pour lutter contre le coronavirus, de venir admirer le spectacle pour les remercier. Le projet a été abandonné à cause du trop gros risque sanitaire. "Nous avons renoncé aux projets d'accueillir du public sur les berges pour admirer le feu d'artifice", a annoncé Gladys Berejiklian, la Première ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale.

Le nombre de nouveaux cas était très faible

"Nous recommandons très fortement au public de regarder le feu d'artifice à la télévision, où d'un lieu extérieur qui ne soit pas le front de mer, et qui ne soit pas bondé", a-t-elle ajouté.

Le foyer de contamination apparu dans le nord de Sydney totalise 126 cas.

Avant que la Covid-19 n'apparaisse il y a quelques semaines, la vie suivait un cours relativement normal dans toute l'Australie. Le nombre de nouveaux cas était très faible. L'Australie, qui compte 25 millions d'habitants, totalise depuis le début de l'épidémie un peu plus de 28.300 cas. 909 décès ont été attribués à la Covid-19 dans le pays.