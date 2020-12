Castex passera le Nouvel an au Tchad avec des soldats français de Barkhane

et AFP

publié le 24/12/2020 à 23:10

Nouvel An militaire pour Jean Castex. Le Premier ministre se rendra au Tchad pour rencontrer le président Idriss Déby le 31 décembre. Il réveillonnera ensuite avec des soldats français de l'opération Barkhane, a annoncé jeudi 24 décembre Matignon. Avec une intention en tête : "témoigner le soutien de la nation aux militaires français engagés en bande sahélo-saharienne".

Pour ce déplacement de deux jours, il sera accompagné de la ministre des Armées Florence Parly et du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Le Premier ministre, ancien maire de Prades (Pyrénées-Orientales), avait déjà annoncé le 12 décembre sa visite dans le quotidien régional l'Indépendant.

Le chef du gouvernement doit également s'entretenir en visioconférence avec les responsables de la force Barkhane. Le 1er janvier, il visitera un poste abritant le détachement militaire français de Faya-Largeau, puis le poste militaire français d'Abéché.



En tout, plus de 5.000 soldats sont engagés au Sahel dans l'opération Barkhane, dont l'objectif est de stabiliser la situation dans la région, en proie à des violences jihadistes et une crise sécuritaire qui ont fait des milliers de morts civils et militaires ces dernières années.

Le contexte est par ailleurs particulièrement tendu en cette fin d'année puisque les voisins du Tchad, le Niger et la République de Centrafrique, tiennent ce dimanche 27 décembre leurs élections présidentielles.