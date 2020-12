Coronavirus au Kazakhstan : le gouvernement interdit les soirées du Nouvel An

publié le 20/12/2020 à 19:27

Le gouvernement du Kazakhstan a annoncé l'interdiction des fêtes, soirées corporatives et événements sportifs dès le 25 décembre, et pendant toute la durée des vacances du Nouvel an, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Dans ce pays qui compte environ 19 millions d'habitants, plus de 146.000 cas et 2.147 décès ont été enregistrés.

Ces mesures exceptionnelles prendront fin le 6 janvier, a détaillé le service de presse du Premier ministre. D'après un communiqué ministériel, le gouvernement va encadrer les prix des médicaments utilisés contre la maladie pour les rendre environ 24% moins chers.

Quant à la situation du gisement pétrolier de Tenguiz où des centaines d'employés ont été contaminés par le virus, les autorités entendent appliquer des restrictions encore plus strictes "jusqu'à ce que la situation épidémiologique se stabilise", précise-t-on dans le document diffusé dimanche 20 décembre.

Dès le mois de mai, le chef des services sanitaires du Kazakhstan avait envisagé une éventuelle fermeture du site en raison de la hausse des cas de Covid-19.