publié le 22/12/2019 à 12:21

En cette période festive, 7 millions de personnes sont isolées dans notre pays soit un français sur 10. Dans le baromètre publié par La Fondation de France, on retrouve plusieurs spécificités, notamment géographiques.

Dans les territoires isolés, les questions de mobilité peuvent devenir un facteur aggravant. Ensuite, même dans la tranche de personnes âgées de 40 à 49 ans, le nombre de personnes isolées "est très frappant", commente Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France. Son association organise 150 réveillons dans tout l'Hexagone où 25.000 personnes isolées viennent chercher de la compagnie et du soutien.

En cette période de fêtes de fin d'année, les mères seules avec enfants se retrouvent fragilisées pour plusieurs raisons. Des quotidiens compliqués, le rythme du travail, la gestion d'un enfant ou de plusieurs enfants ou des problèmes financiers, autant de facteurs aggravants d'après la directrice de la fondation.

On ne peut pas accepter de laisser ces gens dans ces conditions-là Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France





Les réveillons à la Fondation de France sont un moyen pour ces personnes isolées ou fragilisées, de fabriquer leur réveillon, de le construire et d'aller à la rencontre des autres. Objectif : faire en sorte que ces personnes ne soient pas en position de demander quelque chose : "Ce sont elles qui construisent le repas, réfléchissent à l'animation et invitent les gens, les habitants et les commerçants. On crée du lien, on crée une communauté où chacun à sa place", explique la directrice. "Quand on est isolé, on n'ose plus, on a peur de l'autre car le regard de l'autre est terrible. À la Fondation, on renverse les rôles", conclut-elle.

D'après Axelle Davezac, les associations n'ont pas été entendues par le gouvernement sur l'urgence de la situation. "Les sacrifices qu'on fait demain auront des répercussions majeures à moyen terme. On ne peut pas accepter de laisser ces gens dans ces conditions-là", a-t-elle estimé.