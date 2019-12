Noël : la solitude des personnes en deuil

publié le 17/12/2019 à 01:36

Christian ressent une grande angoisse à l'arrivée des fêtes de fin d'année depuis le décès de sa femme il y a deux ans. Ils avaient pour rituel d'aller chaque année sur les marchés de Noël d'Alsace. Depuis, il ne vit plus que pour son travail et passe le reste de son temps à dormir chez lui. Il n'arrive pas à faire son deuil et l'approche des fêtes plonge Christian dans une grande dépression.

Lorraine souhaitait réagir au témoignage de Muriel (Parlons-Nous du 13 décembre 2019). Elle a vécu un divorce difficile il y a une dizaine d'année. Son mari avait une liaison mais ne se décidait pas. Pendant des années elle a souffert de cette rupture, mais au fur et à mesure, elle a arrêté de subir. Aujourd'hui, Lorraine a su rebondir.

Isabelle est séparée de son mari depuis 3 ans. Il avait une double vie depuis 7 ans. Depuis le début de l'année, elle fait partie d'un groupe de parole qui l'aide énormément à se relever de cette rupture.

Anne a perdu son mari après 35 ans de mariage. Tombée dans l'alcool, elle a rencontré un second compagnon qui l'a aidée à s'en sortir. Il est décédé après deux ans de relation. Même si la reconstruction est très difficile, Anne tente de se fixer de petits objectifs pour essayer d'aller mieux.



Référence citée à l'antenne :

- "Surmonter un chagrin d'amour et en sortir grandi !" de Catherine Audibert, Editions Leduc.s

