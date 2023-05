Netflix : la plateforme étend ses restrictions sur le partage de mots de passe

Netflix fait la chasse au partage de mots de passe. Ce mardi 23 mai, le géant du streaming a annoncé étendre ses restrictions sur le partage de compte. Cette décision devrait impacter les utilisateurs américains, français et ceux d'une centaine d'autres pays. À présent, les utilisateurs concernés par ces mesures ne pourront plus partager leurs codes d'accès à des personnes non membres de leur foyer.

"Toute personne vivant au sein de ce foyer peut regarder Netflix n'importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances, et profiter de nouvelles fonctionnalités comme le transfert de profil et la gestion des accès et appareils", précise Netflix dans un communiqué. Les utilisateurs d'un abonnement devront donc bien résider sous le même toit.

Cette annonce intervient dans le cadre d'une stratégie pour diversifier ses revenus. Le système est mis en place depuis un an au Canada. Les ménages américains devront débourser huit dollars en plus par mois pour permettre à un "invité" d'utiliser leur compte. Pour les usagers français, les partages de code devraient être facturés 5,99 euros.

