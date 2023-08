INFO RTL - Moustiques tigres : une vaste opération de démoustication menée pour la première fois à Paris

Une large opération de démoustication va avoir lieu mercredi 30 août à Paris, dans le XIIIe arrondissement et dans le sud de la capitale. Cette action va être réalisée dans la soirée et dans la nuit afin de lutter contre le moustique tigre, selon les informations de RTL. Des agents revêtus de combinaisons et de masques vont pulvériser à pied et depuis un camion un insecticide sur tous les espaces verts, buissons et arbres, dans les endroits où se reposent les moustiques. Les rues vont également être interdites au trafic.



Les habitants, eux, ont été prévenus depuis deux jours et devront rester chez eux, enfermer leurs animaux et fermer les fenêtres. La démoustication va avoir lieu 150 mètres autour d’un immeuble où réside une personne, qui revenait de voyage, sur laquelle a été diagnostiquée la dengue le 22 août.



Car ce moustique tigre, s'il pique un malade puis juste derrière des voisins, peut transmettre des virus tropicaux. L'agence régionale de santé d'Île-de-France a décidé cette intervention pour éviter un foyer de dengue a Paris. Selon les informations de RTL, une autre opération de démoustication aura lieu jeudi soir à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, où un autre cas de dengue a été signalé par un médecin. Une opération de démoustication pour un cas de dengue est une première à Paris.

De plus en plus de communes touchées

71 départements sont actuellement en alerte rouge face au moustique tigre. De plus en plus de communes en appellent à l'État, notamment à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Dans un parc de la ville, des enfants jouent au toboggan sous la surveillance des parents. Une situation normale en apparence, mais tous répètent inlassablement le même geste : une tape sur le bras, dès qu'un moustique-tigre se pose. "Il y a plein de moustiques tigres, même au centre de loisirs où vont mes enfants. Ce sont de grosses piqûres qui gonflent", décrit cette mère de famille. "Je n'arrive pas à dormir à cause des boutons", appuie son fils.

Contre le moustique tigre, les prises anti-moustiques ne fonctionnent pas. Le spray reste la méthode la plus efficace pour lutter contre ce petit insecte noir aux rayures blanches. "Il faut bien regarder que ces produits soient efficaces contre les moustiques tigres. Il y a des produits pour les femmes enceintes et les enfants. Il faut absolument se protéger la peau et les vêtements", prévient Laurène Mercier, pharmacienne dans la commune.



Pas de démoustication dans tous les cas

La mairie agit d