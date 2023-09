Manger local, est-ce vraiment bon pour l'environnement ?

Faut-il bannir de son alimentation tout ce qui est importé ? Les fraises en hiver, les pommes du Chili en été ? RTL s'est rendu dans un magasin de Nevers dans la Nièvre. En ce mois de septembre 2023, au rayon fruits et légumes, sont vendues des pommes Pink Lady du Chili a 3, 99 euros le kilo et des myrtilles du Zimbabwe ou d'Argentine à 19 euros le kilo.

Mais pourquoi faire venir de si loin des fruits dont c'est la saison en Europe ? La récolte des pommes commence fin juillet en France. Les myrtilles se cueillent en août et en septembre. Sait-on que lorsqu'on achète des haricots verts du Kenya, actuellement en proie à l'une des pires sécheresses de son histoire, une partie de ses habitants manque de nourriture ?

Dans Focus, l'observateur des tendances alimentaires, Xavier Terlet, conseiller du cabinet Protéines-XTC, explique que "manger local, c'est bien, mais que ce n'est pas à la portée de tout le monde".

Daniel Sauvaitre, président de l'Association Nationale Pommes Poires (ANPP), lui-même producteur de fruits en Dordogne, nous confirme qu'une myrtille française est forcément plus chère que si elle vient du Zimbabwe, quand les coût de main d'œuvre sont 40 fois moins élevés là-bas. Et l'économiste, Bruno Parmentier, auteur du blog nourrir-manger.com souligne "qu'une pomme venue du Chili par bateau peut émettre moins de gaz à effet de serre qu'une pomme ramassée en France et qui est restée 10 mois dans un frigo".

