Mort de Jean-Pierre Elkabbach : pluie d'hommages à un "grand journaliste"

C'est un grand nom du journalisme français qui s'est éteint mardi 3 octobre. Le célèbre journaliste politique, et patron de médias, Jean-Pierre Elkabbach est mort à l'âge de 86 ans. Des personnalités du monde politique, médiatique et culturel lui ont rapidement rendu hommage.

"Passionné de politique, boulimique d’information, intervieweur pugnace et sans concession, directeur de médias exigeant et visionnaire, Jean-Pierre Elkabbach a marqué de son empreinte toute une génération", a salué l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui a fait part de sa "tristesse" sur X (anciennement Twitter).

"C’était une voix que nul ne pouvait faire taire", a témoigné François Hollande qui estime qu'"une page de notre histoire politique et médiatique se tourne avec la disparition de Jean-Pierre Elkabbach".

"Compagnon de route de la Ve République, Jean-Pierre Elkabbach aura marqué l’histoire médiatique de notre pays. Ses échanges mythiques avec Georges Marchais resteront gravés", a mis en avant le leader communiste Fabien Roussel tandis que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, rend hommage à un "journaliste passionné", un "lecteur assidu" et un "observateur hors pair de notre vie politique nationale".



"Une page se tourne. Un grand journaliste nous a quittés. Si percutant, si cultivé, qu’il a traversé toutes les époques, au point qu’on le croyait éternel !" a écrit quant à elle Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France.

Le monde des médias salue sa mémoire

"Hommage et respect à Jean Pierre Elkabbach qui ne fut pas seulement un Président fort pour @francetele mais un grand journaliste passionné et engagé. Il aura raconté la politique et le siècle comme personne et amené le débat public dans tous les foyers", a écrit Delphine Ernotte Cunci, l'actuelle présidente de France Télévisions.



"Ça a été un très grand bonhomme et un très grand patron", a salué sur franceinfo le journaliste Gérard Holtz, qui a officié sur France 2 sous la direction de Jean-Pierre Elkabbach. "C'est lui qui a inventé de faire des interviews à moins d'un mètre de son interlocuteur pour essayer, les yeux dans les yeux, de lui faire donner la vérité", raconte l'ancien présentateur du journal télévisé.

"Jean-Pierre mettait de l’intensité dans tout ! dans ses interviews, dans ses relations amicales, professionnelles. Un grand journaliste, un grand patron de france teles !", a mis en avant Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFMTV.



"Une immense voix de la radio et de la télévision s'est éteinte ce soir. Jean-Pierre Elkabbach a informé avec passion plusieurs générations de Français", a réagi Sibyle Veil, PDG de Radio France.



"Jean-Pierre n’est plus. Ma tristesse est infinie. Je perds un ami