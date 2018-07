"L'information m'a manqué et peut-être que je lui ai manqué ", affirme Jean-Pierre Elkabbach

publié le 23/02/2017 à 20:25

Jean-Pierre Elkabbach sera désormais chargé de la matinale sur CNews héritière d'iTélé, dès lundi 27 février. Parti il y a deux mois d'Europe 1, le journaliste explique qu'il n'est "pas addict à l'information" mais doit "reconnaître que l'information" lui a "manqué et de temps en temps et peut-être que je lui ai manqué".



En décembre dernier, Jean-Pierre Elkabbach avait été écarté du poste stratégique de la matinale d'Europe 1, "une décision brutale, inattendue, imprévisible pour ceux qui l'ont manigancé" explique le journaliste qui ajoute "je ne suis pas une exception, dans de nombreuses entreprises les gens s'en vont". Jean-Pierre Elkabbach explique avoir eu "assez vite des propositions, dont celle de Vincent Bolloré qui m'a surpris et emballé (...) C'est une chance inouïe d'avoir à participer à la renaissance d'une chaîne de télévision". Une nouvelle aventure qui démarre donc lundi prochain à 8h05 pour une interview d'une durée de 20 minutes.