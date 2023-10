L'homme de médias et journaliste français Jean-Pierre Elkabbach est décédé ce mardi 3 octobre, selon l'AFP. Intervieweur politique de renom, figure incontournable de la radio et de la télévision française, le journaliste né à Oran en 1937 avait pris les rênes d'Europe 1 entre 2005 et 2008, avant de faire son grand retour sur la chaîne CNews en 2019, reprenant ses entretiens avec des personnalités politiques.

Au cours de sa longue et riche carrière débutée sur les ondes de Radio Alger en 1960, Jean-Pierre Elkabbach alternera entre la radio et la télévision, passant au début des années 1970 de l'ORTF à la présentation des JT de la Une et de la Deux, avant de revenir à France Inter avec son émission 13-14. Il deviendra au cours des années 70 et 80, le visage de nombreux programmes politiques à succès, dont Cartes sur table, qu'il animera sur Antenne 2 avec Alain Duhamel, de 1977 à 1981.



Une galerie d'invités impressionnante

Interlocuteur des grandes figures politiques, il aura interviewé de nombreux politiques français, dont les présidents Jacques Chirac, François Mitterand, et plus tard Nicolas Sarkozy, ainsi que de grands chefs d'État étrangers et personnalités, dont certains ont marqué le XXe siècle : Yasser Arafat, Mikhaïl Gorbatchev, Nelson Mandela, Fidel Castro, Bill Clinton, George Bush, ou encore Vladimir Poutine ont accepté de répondre à ses questions.

Parfois jugé trop proche du pouvoir, ou trop incisif avec certains invités, Jean-Pierre Elkabbach aura laissé une empreinte indélébile dans le paysage audiovisuel français, ouvrant la voie à de nombreuses stars du secteur, dont les animateurs Nagui, Arthur, ou encore Jean-Luc Delarue.

À partir de 2017, Jean-Pierre Elkabbach fera son retour dans la sphère médiatique, rejoignant les rangs de CNews dont il devient actionnaire, et revenant sur l'antenne d'Europe 1 en 2021. Il laisse derrière lui une fille, l'actrice Emmanuelle Bach (Un village français, Capitaine Marleau).

