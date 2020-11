publié le 10/11/2020 à 22:52

La nouvelle pub Bouygues Telecom pour Noël a choqué les ostréiculteurs. À Lorient, dans le Morbihan, des professionnels de la ria d'Etel ont décidé de mettre en place une action coup de poing, ce mardi 10 novembre, en allant déverser des coquilles d'huîtres devant une boutique du centre-ville, et en étalant des algues et de la boue sur la vitrine.

Dans la pub en question, scénarisée autour d'un repas de Noël en famille, un personnage joue le cousin tête en l'air qui "rend malade" ses proches chaque année en ramenant des huîtres. Rapidement, les ostréiculteurs ont pris cela pour une stigmatisation de leur profession et ont laissé éclater leur colère.

"On vit une année pourrie, on a vraiment collectionné les emmerdes. Certains professionnels sont à cran, il faut les comprendre. Faire de l’humour c’est important dans cette période, les gens en ont besoin. Mais pas en se moquant comme ça d’un produit qui fait vivre beaucoup de monde", a déclaré Thierry Lafon, président du Comité régional de la conchyliculture Arcachon-Aquitaine, auprès de Sud-Ouest.

Bouygues Telecom va modifier sa publicité

Sous la vidéo mise en ligne sur YouTube, les internautes ont posté des commentaires choqués, expliquant qu'ils comprenaient la colère des ostréiculteurs. Bouygues Telecom a vite réagi. La vidéo a été supprimée de leur chaîne YouTube et, dans un communiqué, l'opérateur de téléphonie et d'Internet a promis de modifier sa publicité pour qu'elle ne froisse plus personne.

"Nous allons en urgence modifier une partie de notre film pour faire bien comprendre si ce n’était déjà le cas, que notre comédie concerne le cousin distrait et non pas évidemment la qualité des huîtres de France. Comptez sur nous pour trouver une chute qui redonnera le sourire à tout le monde."

> Bouygues Telecom Noël - fibre 4G et bientôt 5G"on a tous très envie de passer Noël ensemble" Pub 60s