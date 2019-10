publié le 07/10/2019 à 11:54

Pour rejoindre l'Europe, certains migrants sont prêts à risquer leur vie. Des centaines de personnes ont péri depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée. Leur seul espoir, ce sont les navires humanitaires comme l'Ocean Viking, qui a succédé à l'Aquarius. Il vient de reprendre la mer pour une mission de trois semaines au large de la Libye, et effectue des entraînements au sauvetage.

La grue blanche descend lentement vers la mer Easy 1, l'un des zodiaques rapides de l'Ocean Viking. Marin de profession, Théo connaît ces manœuvres par cœur, mais suit ce premier exercice avec beaucoup de concentration. "Le problème est que certaines personnes ne se connaissent pas", raconte-t-il. "Il faut qu'on soit prêts à 100 %".

Le zodiaque file au large, en direction d'une embarcation à la dérive. Autour, des dizaines de gilets de sauvetage sont charriés, autant de personnes à sauver. L'équipe de l'Ocean Viking vient du monde entier. Tanguy dirige les opérations en anglais.

Une répétition générale avant les sauvetages

Incessants allers-retours vers l'Ocean Viking : après deux heures d'exercice, tous les gilets sont ramenés à bord. "Cela ne s'est pas trop mal passé", explique Tanguy. "Après, comme d'habitude, on fera un debrief et on réfléchira surtout aux points négatifs histoire de s'améliorer."

Sur le bateau, l'équipe de Médecins sans frontières (MSF) coordonne les premiers secours. Vêtements, repas, etc., les conteneurs ont été remplis pour faire face à l'urgence. "Nous avons des rations spécifiques qui sont adaptées aux besoins quotidiens d'un être humain", explique Stéphanie qui dirige l'équipe médicale. "Il y a aussi un peu de chocolat, des biscuits, du thé. C'est bien, mais c'est une nourriture d'urgence."

L'Ocean viking devrait approcher des côtes libyennes dans la soirée. Cette fois, ce seront des vraies vies qu'il faudra sauver.