publié le 25/09/2018 à 08:43

L'Aquarius "ne se dirige plus vers Marseille", a indiqué sur RTL Aloys Vimard, coordinateur de projet MSF à bord du navire. Le navire humanitaire était, lundi 24 septembre, "en route vers Marseille" après avoir demandé "à titre exceptionnel" à la France de pouvoir y débarquer les 58 migrants secourus à son bord. Mais Paris y semblait peu favorable, évoquant plutôt une "solution européenne".



Aloys Vimard indique avoir "reçu l'alerte par un avion européen qui a vu un bateau en caoutchouc en détresse avec 100 personnes à son bord. Nous avons immédiatement changé notre cap pour pouvoir apporter assistance à ces personnes, puisque ces personnes ont été récupérées par un bateau marchand. Nous proposons notre assistance et attendons des instructions", indique-t-il.

Selon le coordinateur de projet MSF, "ce qui est particulièrement troublant, c'est que depuis des semaines, nous sommes informés avec du retard, ou nous ne sommes pas informés du tout, des bateaux en détresse. C'est dramatique".

Tous les efforts sont mis pour nous envoyer loin Aloys Vimard, coordinateur de projet MSF à bord de l'Aquarius Partager la citation





Il raconte ainsi : "Hier nous avons eu une information concernant un bateau avec dix heures de retard. Les autorités libyennes et italiennes étaient au courant et ils nous ont informés trop tard. On a mené des recherches toute la nuit et ce n'est qu'au petit matin qu'on a trouvé les débris du bateau". Présent à bord de l'Aquarius, il confie que "la souffrance est réelle. On en est témoin au jour le jour, on est criminalisé. Tous les efforts sont mis pour nous envoyer loin".



La France a invité l'Aquarius a trouvé une autre solution. "La réponse doit être européenne mais aujourd'hui, on est obligé de constater qu'aucun mécanisme est mis en place. C'est au cas par cas. L'Aquarius n'est pas adapté pour transporter des gens pendant plusieurs jours", explique Aloys Vimard.