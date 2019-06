publié le 25/06/2019 à 11:42

C'était le 25 juin 2009. Michael Jackson avait 50 ans. Le roi de la pop est mort d'une surdose de médicaments alors qu'il était en pleines répétitions pour une série de concerts. Il a laissé derrière lui une incroyable carrière et des millions de disques vendus. Mais aussi des soupçons de pédophilie.

La diffusion du documentaire choc Leaving Neverland il y a trois mois, qui présente la star comme un pédophile, a eu un effet immédiat sur les ventes d'album selon le Billboard américain, l'organisme qui fait autorité dans ce domaine.

Les ventes ont chuté de 4%, y compris sur ses classiques de jeunesse, quand Michael Jackson chantait avec ses frères les Jackson Five. L'érosion est quasi-identique pour le streaming : -5% sur les écoutes. Et puis les radios ont effectivement moins diffusé le chanteur, une baisse de 13%, surtout aux Etats-Unis et au Canada.

Une valeur sûre

Toutefois, l'image-même de Jackson est à peine écornée. Ce qui explique pourquoi il reste une valeur sûre.

En Russie, en Asie, au Moyen-Orient, il bât toujours des records de popularité. Il reste par exemple, avec Marilyn Monroe, le roi des enchères. Ses objets personnels s'arrachent : son fameux gant blanc a été vendu 480.000 dollars il y a 10 ans. Une de ses vestes s'est vendue 75.000 dollars ces dernières semaines.

Enfin, 30 éditeurs de musique interrogés ces derniers jours par le Billboard sont formels : Mickael Jackson survivra aux attaques et continuera à battre des records.