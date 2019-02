publié le 24/02/2019 à 10:04

Michael Jackson est de nouveau au cœur d'une polémique aux États-Unis. Dix ans après la mort de la star, la chaîne HBO va diffuser un documentaire sur l'artiste. Dans ce film, deux hommes disent avoir été victimes d'actes pédophiles de sa part, lorsqu'ils étaient petits. Face à ces accusations, la famille de la star passe à l'offensive.



Les héritiers de Michael Jackson attaquent la chaîne et réclament plus de 100 millions de dollars si elle diffuse comme prévu dans une semaine ce documentaire-événement de quatre heures, présenté récemment au festival de Sundance.

Les spectateurs en sont ressortis avec la nausée après avoir entendus les récits détaillés de deux hommes qui accusent Jackson d'agressions pédophiles répétées. Ils avaient pourtant témoigné en sa faveur lors de son procès. "Il m'a dit que si découvrait ce que nous faisions lui et moi, nous irions en prison pour le reste de nos vies", témoigne l'un d'eux.

Un débat dans la presse

Ce documentaire est si perturbant qu'un débat monte aux États-Unis dans la presse sur sa musique. "Le roi de la pop et de la perversion" titre le New York Times, qui s'interroge sur notre aveuglement collectif. "Il était plus facile d'ignorer un environnement conçu comme une toile araignée conçu pour des abus sexuels sur des enfants plutôt que d'abandonner la bande-son de nos vies, les chansons accrocheuses qui traversent notre mémoire des moments heureux".