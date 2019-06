publié le 25/06/2019 à 06:15

Il y a 10 ans jour pour jour, le monde de la musique était sous le choc. Michael Jackson décède à 50 ans d'une overdose de médicaments, dans sa maison d'Holmby Hills à Los Angeles. Icône controversée et mondialement connue, une vague d'émotion traverse des générations de fans dans le monde qui lui rendent hommage.

Auteur-compositeur, danseur-chorégraphe, Michael Jackson a eu une carrière de 46 ans, récompensé par des prix, mais aussi éclaboussé de scandales. Surnommé "King of the pop", il est une figure majeure de la scène musicale des années 80 et 90. Un sacré parcours pour le chanteur qui avait démarré avec les Jackson Five à l'âge de six ans, avant d'entamer une carrière solo à 13 ans.

De ses débuts avec les Jackson Five, son moonwalk, ses albums aux succès phénoménaux, (re)découvrez les 6 grandes dates de la carrière de Michael Jackson.

1. 1969 : succès d'"I Want You Back"

Lancé en 1962, par leur père Joe Jackson, les Jackson Five font leur premier hit en 1969 avec I Want You Back. Composé de Jackie, Jermaine, Tito, Marlon, les Jackson Five est l'un des groupes les plus renommés de la musique pop. Fort du succès d'I Want You Back, les Jackson 5 sont repérés par la Motown, puissante compagnie de disques américaine. Le succès de Michael commence à exploser.

> The Jackson 5 - I Want You Back - The Ed Sullivan Show

2. 1982 : sortie de "Thriller" et succès mondial

Jusqu'à août 2018, Thriller était l'album le plus vendu de tous les temps. Il lui offre la couronne de la pop. Billie Jean et Thriller arrivent en tête des classements dans le monde entier.

Au total, il aura remporté 4 American Music Awards, 8 Grammy Awards et il obtient son étoile sur l'Hollywood Walk of Fame. Le clip Thriller, au budget colossal, est d'ailleurs le premier clip d'un artiste noir à être diffusé à grande échelle sur la chaîne MTV.

3. 1983 : son premier moonwalk sur scène

Le 26 mai 1983, Michael Jackson a 25 ans. Sur la chaîne NBC, il réalise un show sur Billie Jean et réalise pour la première fois le moonwalk, son célèbre pas de danse qui entrera dans la légende.



Au départ, le moonwalk a été inventé par Étienne Decroux, acteur, mime et chorégraphe français qui l'enseigne à Marcel Marceau dit "le mime Marceau". Les prémices du moonwalk en tant que pas de danse se voient pendant les performances des artistes Cab Calloway et James Brown, avant d'être popularisé par Michael Jackson.

> Michael Jackson - Billie Jean [Live 1983] [HD]

4. 1985 : compose la chanson "We are The World"

En 1985, le chanteur Harry Belafonte et le producteur Ken Kragen lancent la campagne caritative We Are The World avec le collectif U.S.A. (United Suppor of Artists for Africa) for Africa. 44 artistes, dont Ray Charles, Bod Dylan, Tinar Turner et Cindi Lauper, se mobilisent pour récolter des fonds afin de lutter contre la famine en Afrique. Michael Jackson et Stevie Wonder composent la musique We Are The World, qui permet de récolter plus 75 millions de dollars.

> U.S.A. For Africa - We Are the World (Official Video)

5. 1987 : triomphe de l'album "Bad"

Bad est l'un des albums les plus populaires de Michael Jackson. Pour accompagner la sortie de ce septième album d'anthologie sort le clip Bad, réalisé par Martin Scorsese. Au départ, le titre devait être un duo entre Michael Jackson et Prince, mais le Kid de Minneapolis refuse finalement la collaboration, peu convaincu par les paroles "Your Butt is Mine" (tes fesses m'appartiennent".



Cet album est la dernière collaboration de Michael Jackson avec le producteur Quincy Jones. Ensemble, ils auront produits trois des plus grands albums de l'histoire de la musique : Off The Wall en 1979, Thriller en 1982 et Bad.

6. 2014 : sortie d'"Xscape", album posthume

Sony, qui a signé après la mort du chanteur un contrat prévoyant la publication de sept nouveaux albums en 10 ans -- inédits et rééditions -- a confié "Xscape" à une brochette de producteurs dans le vent, avec pour objectif de mettre Michael Jackson au goût du jour. On trouve ainsi la star du R'n'B Timbaland (un proche collaborateur de Justin Timberlake et Beyoncé), le collectif Stargate (Beyoncé, Rihanna...), Rodney Jerkins (Black Eyed Peas, Lady Gaga...), Jerome "Jroc" Harmon et John McClain.



Un premier album posthume, "Michael", avait été publié peu après le mort du chanteur, qui a succombé en juin 2009 à Los Angeles à une surdose de médicaments, alors qu'il préparait avec le spectacle This is It son grand retour sur scène. L'album -- qui s'est vendu à 540.000 exemplaires, un chiffre modeste pour le "roi de la pop" -- avait été éreinté par la critique et des doutes avaient même été émis sur l'authenticité de la voix du chanteur.



> Michael Jackson, Justin Timberlake - Love Never Felt So Good (Official Video)