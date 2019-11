publié le 13/11/2019 à 20:03

Marlène Schiappa n'ira pas au cinéma voir "J'accuse" le dernier film de Roman Polanski. Le cinéaste, condamné par la justice américaine pour le viol de Samantha Geimer en 1977, fait l'objet d'une dizaines accusations pour des faits similaires. La dernière en date : celle de Valentine Monnier, photographe française.

Marlène Schiappa a assuré sur RTL mercredi 13 novembre, qu'elle soutenait cette dernière dans sa démarche, ainsi qu'Adèle Haenel qui accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchements sexuels alors qu'elle était elle aussi mineure. "À titre personnel, je crois et je soutiens par principe toutes les femmes qui disent avoir été victimes de violences sexuelles et sexistes", a insisté la secrétaire d'État tout en précisant qu'elle n'est "pas juge", ni "procureure".



Même s'il s'agit de ne pas désigner ces hommes comme coupables d'emblée, "il ne faut pas passer d’une présomption d’innocence à une présomption de mensonge" visant les victimes présumées, a déclaré Marlène Schiappa.



En tant que secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et militante féministe depuis plusieurs années, elle estime qu'il s'agit de son rôle de leur apporter son soutien. "Compte tenu du combat que je mène contre la culture du viol, c’est très important de commencer par croire (les femmes qui se disent victimes de violences sexuelles et sexistes)", conclut-elle.