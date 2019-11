publié le 06/11/2019 à 19:58

Le parquet de Paris a ouvert ce mercredi 6 novembre une enquête pour "agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité" et "harcèlement sexuel", à la suite des accusations portées par l'actrice Adèle Haenel à l'encontre de Christophe Ruggia.

Dans son témoignage, l'actrice césarisée a expliqué qu'elle s'était retrouvée seule, étant mineure, avec le réalisateur notamment lors de festivals à l'étranger. Promouvoir le cinéma français à l'étranger, c'est ce que fait Uni France, dont Daniela Elstner est la directrice générale. Elle était l'invitée du jour de Thomas Sotto ce mercredi soir et elle a renouvelé son soutien à Adèle Haenel, saluant son "témoignage courageux".

Laissant à la justice le soin de déterminer si Christophe Ruggia est coupable ou non, Daniela Elstner s'est interrogée sur la manière dont Uni France et, de manière globale, l'entourage des actrices, pouvait agir pour soutenir les victimes et éviter que ces situations se reproduisent : "Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger ? C'est là-dessus que l'on souhaite travailler".

Daniela Elstner a insisté sur ce point. L'important pour elle est de travailler pour "encadrer et être là pour les victimes", "accompagner et même accompagner une victime dans sa procédure juridique si elle le souhaite".