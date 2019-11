publié le 09/11/2019 à 17:26

En pleine promotion de son nouveau long-métrage J’accuse, consacré à l’affaire Dreyfus, Roman Polanski est à nouveau dans la tourmente. La photographe française Valentine Monnier a déclaré au Parisien vendredi 8 novembre qu’elle a été frappée et violée à 18 ans par le cinéaste, en 1975. Bien que le réalisateur conteste les faits, le journal a confirmé avoir vérifié cette information auprès de plusieurs témoins.

Elle raconte : "En 1975, j’ai été violée par Roman Polanski. Je n’avais aucun lien avec lui, ni personnel ni professionnel, et le connaissais à peine. (…) Ce fut d’une extrême violence, après une descente de ski, dans son chalet, à Gstaad [Suisse]. Il me frappa, me roua de coups jusqu’à ma reddition puis me viola en me faisant subir toutes les vicissitudes. Je venais d’avoir 18 ans et ma première relation seulement quelques mois auparavant. Je crus mourir."

Adèle Haenel la défend

Anciennement mannequin, Valentine Monnier a expliqué avoir décidé de porter publiquement cette accusation alors que le film J’accuse, est sorti en France. Elle n’a cependant pas porté plainte mais ces accusations s’ajoutent à celles d’autres femmes qui ont accusé le réalisateur de violences sexuelles ces dernières années.

"Je soutiens entièrement la démarche de Valentine Monnier et je sors bouleversée de la lecture de son témoignage. Je la crois. Sa démarche suscite d'autant plus d'admiration que son agresseur est puissant", a défendu l’actrice Adèle Haenel.

Celle qui appelle à soutenir la photographe a elle-même donné, il y a quelques jours, une interview à Mediapart où elle déclare avoir subi des agressions sexuelles de la part du réalisateur Christophe Ruggia alors qu’elle était âgée de 12 à 15 ans. Elle avait jugé lundi, au micro de Mediapart, que la situation de Roman Polanski représentait "malheureusement un cas emblématique" d'abus.