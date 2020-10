"MaPrimeRénov" : Wargon promet des aides “jusqu’à 90 %” du prix des travaux

publié le 05/10/2020 à 09:45

La ministre du Logement Emmanuelle Wargon a détaillé le dispositif MaPrimeRénov en exclusivité sur RTL et promis des aides “jusqu’à 90 %” du prix des travaux pour les foyers les plus précaires. Le montant de cette aide, qui concerne l'ensemble des Français, sera arbitré selon "quatre groupes" de couleur dans lesquels la population sera répartie.



Emmanuelle Wargon a signifié que "vous rentrez votre revenu, la composition de la famille, votre lieu de logement (sur le site du gouvernement) et à partir de là vous savez dans quelle couleur vous êtes et à combien vous avez droit". "Les personnes les plus modestes peuvent être aidées jusqu'à 90% et pour les personnes les plus aisées, ce sera entre 35 et 40%" a indiqué la ministre.

Ce dispositif entre en vigueur ce lundi 5 octobre et "tous les devis signés à partir de maintenant seront éligibles au nouveau barème". "Cela couvre l'isolation des murs, des planchers, le changement de chaudière, la ventilation et la rénovation globale" a détaillé la membre du gouvernement.

150.000 dossiers traités cette année

Emmanuelle Wargon a ensuite donné un exemple concret de cette aide de l'État : "Pour un couple, qui habite dans la Creuse avec deux enfants et qui a environ 30.000 euros de revenu (annuel), l'aide au passage de sa chaudière du fioul au granulé sera entre 15.000 et 16.000 euros sur un total de 18.000".

La ministre a précisé que "ce n'est pas la même aide en fonction des chaudières" puisque "une chaudière à gaz haute performance sera aidée moins qu'une pompe à chaleur, qui coûte plus cher". "Moins vous polluez, plus vous passez à une énergie renouvelable et plus vous êtes aidé" a affirmé Emmanuelle Wargon.

Cette année, MaPrimeRenov couvrira "150.000 dossiers" et en 2021, "nous pensons qu'on sera entre 400.000 et 500.000 dossiers" a-t-elle évalué. Ce dispositif sera également ouvert aux co-propriétés où, "au lieu d'avoir à faire un devis et que chaque co-propriétaire aille chercher une aide, c'est le syndicat de la co-propriété qui dépose le dossier".