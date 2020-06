publié le 19/06/2020 à 19:08

Après huit mois de travail, les 150 membres de la Convention citoyenne sur le climat remettent leurs propositions ces vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin dans le but de réduire les gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030. Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition énergétique et Solidaire, se réjouit que cette convention soit "un bel exercice de démocratie directe" et s'est dite "favorable au référendum" pour certaines propositions.

Elle a néanmoins précisé que "c'est une décision à prendre par le président de la République". Ces 150 propositions pour le climat vont donc être votées dans le courant du week-end avant d'être remises à Élisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire. Emmanuel Macron recevra ensuite les membres de la Convention citoyenne sur le climat le lundi 29 juin.

Selon Emmanuelle Wargon, la réception des membres par Emmanuel Macron est "la prochaine étape institutionnelle", mais "la prochaine étape politique, sociale et démocratique, [...] c'est que chacun d'entre nous s'interroge" pour lutter contre le réchauffement climatique.