Manifestations en Iran : "C'est une désespérance qui s’exprime", dit un spécialiste

publié le 22/11/2019 à 11:34

Plusieurs jours de manifestations, des affrontements violents et internet coupé : l'Iran est le théâtre d'une nouvelle vague de protestations, à l'image des mouvements de 2009 et 2017. "C'est une désespérance qui s’exprime", affirme le chercheur à l'IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) Thierry Coville au micro RTL.

L'Iran fait face à une situation économique catastrophique. "La récession est de 9,5 % en 2019. L'inflation s'élève à 50 %, avec aussi des pénuries de médicaments", rappelle Thierry Coville. Mais la goutte d'eau a été l'augmentation brutale et sans concertation des prix de l'essence : 50 % pour la partie rationnée et 300 % pour la non-rationnée. Les prix restent bien moindres que dans les pays non-producteurs de pétrole, mais "l'essence est subventionnée, comme dans tous les pays producteurs, donc chaque modification est ultra-sensible", pointe Thierry Coville.

On connaît encore mal l'étendue des manifestations : "Internet est coupé, pour la première fois depuis la révolution iranienne de 1979. Amnesty International parle de 100 morts, ce qui serait un record en Iran, plus qu'en 2009 et 2017. C'est une colère, une désespérance qui s’expriment." Le régime religieux des mollahs n'est toutefois pas encore menacé : "70 % de la population a participé à la dernière élection présidentielle. Il y a une modernisation des esprits", avec notamment un fort développement de l'enseignement supérieur. "Les gens veulent le changement mais par le vote. Les plus pauvres sont dans la rue, ce sont ceux qui ne vont pas voter."

Si la crise est une conséquence des sanctions économiques des États-Unis de Donald Trump, ces affrontements ne sont pas forcément signe de réussite pour le président américain. "On jugera l'activité de Trump si l’Iran rentre dans les négociations. Or, l'Iran se radicalise. Qui paye le prix des sanctions ? La population. Pour l'instant, le gouvernement américain a appauvri l’Iran mais n'a pas réussi à le faire négocier."