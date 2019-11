publié le 21/11/2019 à 09:16

Les hôteliers vont "lever le stylo" de la signature de contrat avec l'organisation des jeux Olympiques 2024 pour protester contre le partenariat noué par le Comité international olympique (CIO) avec la plateforme Airbnb, a indiqué Laurent Duc, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.

"C'est l'incompréhension car on ne voit pas l’objectif d’un tel partenariat. 500 millions de dollars pour 9 éditions des jeux Olympiques, c’est bien plus que le budget Atout France (l'Agence de développement touristique de la France, ndlr). On est en pleine négociation des attributions des lots pour les pays et les équipes et on ne comprend pas ce choix. Quand on sait que la capacité de Paris intramuros sera de 90.000 chambres en 2024, c’est largement suffisant pour accueillir les JO.

Par conséquent, "on va lever notre stylo en attendant de voir comment la part des hôteliers qui est légitime sera traitée", affirme Laurent Duc. On nous demande de faire des efforts pour recevoir des pays et d’un autre côté on signe un partenariat. On va nous imposer beaucoup des contrôles, comme des vérifications multiples de l'alimentation au gaz. Ce combat c’est David cotre Goliath", affirme-t-il, alors qu'une annonce sur deux d'Airbnb ne respecte pas les règles de location à Paris.