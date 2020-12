et AFP

publié le 06/12/2020 à 11:23

Voitures incendiées, vitrines brisées : après les manifestations contre la loi "sécurité globale" organisées dans toute la France samedi 5 décembre, un total de 95 personnes ont été interpellées en France, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un total de 67 membres des forces de l'ordre ont également été blessés.

À Paris, où les violences et les dégradations ont été les plus fortes, 48 policiers et gendarmes ont été blessés, a précisé le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Un sapeur-pompier a également été blessé dans la capitale par des jets de projectiles selon une source policière.

Vingt-cinq personnes, dont deux mineurs, ont été placées en garde à vue à Paris, a indiqué le parquet. La majorité des gardés à vue le sont pour "participation à un groupement formé en vue de la commission de violences", a-t-on précisé de même source, selon un bilan établi à minuit. Une personne est entendue pour "violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique", a ajouté parquet.

À Nantes, où des violences ont également été commises, quatre policiers et un gendarme ont été blessé, dont l'un par un cocktail molotov, selon un bilan communiqué par la préfecture de Loire-Atlantique.

Les manifestations et rassemblement organisés pour protester contre la proposition de loi "sécurité globale" et en particulier son article 24 ont réuni 52.350 personnes dans tout le pays, dont 5.00 à Paris a indiqué samedi le ministère de l'Intérieur.