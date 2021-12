Mac Lesggy explique comment lutter contre la lumière bleue, nocive pour nos yeux et notre sommeil

Les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans

On va parler ce matin de lumière, d'éclairage, juste avant Noël. Car en ce moment, les journées sont courtes, le soleil se montre peu et nous vivons le plus souvent dans la lumière artificielle, celle de nos ampoules, mais aussi celle des écrans, de la télévision, de nos ordinateurs et bien sûr, celle de nos smartphones. La lumière, c'est très bien, mais en excès, elle peut devenir une véritable pollution pour nos yeux et pour nos rythmes circadiens, c'est à dire pour les rythmes veille/sommeil de notre corps.

Un rapport de l'Académie de médecine vient de tirer la sonnette d'alarme. Attention aux addictions devant les écrans. Nous sommes tous confrontés à ce genre de lumière un peu forte. La première raison, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile et économique de produire beaucoup de lumière grâce aux LED. C'est une incroyable révolution qui s'est accomplie en quelques années, ce passage des ampoules à incandescence à l'ampoule LED. Dans une ampoule à incandescence, l'électricité chauffe un filament de tungstène et c'est ce filament qui émet de la lumière.

Résultat 95% de l'énergie électrique part en chaleur, l'ampoule chauffe. Le rendement lumineux n'est que de 5%. Avec une ampoule LED, la lumière est émise directement par un composant semi-conducteur au passage du courant. Du coup, le rendement lumineux est au delà des 50% et une LED peut être jusqu'à 1.000 fois plus incandescente qu'une lampe à incandescence.

Résultat, on en met partout dans nos intérieurs, nos appareils, nos voitures et nos écrans, bien sûr. Or, la lumière qu'émettent les LED est fortement chargée en lumière bleue, une lumière très énergétique.

Une lumière qui désorganise notre sommeil

Car dans la lumière d'une lampe, il y a en fait toutes les couleurs du spectre lumineux et au bout du spectre, proche des longueurs d'onde de l'ultraviolet, il y a cette lumière bleue qui a un effet délétère sur les cellules au fond de notre rétine, ces cellules qui transforment la lumière en signal électrique. On a donc une lumière intense, fortement chargée en lumière bleue, cette lumière et photo-toxique.

À long terme, on soupçonne cette lumière de favoriser l'apparition de maladies invalidantes comme la dégénérescence maculaire. C'est l'apparition d'une tache noire au centre de notre champ de vision. Cette lumière désorganise aussi notre rythme veille/sommeil. Celui-ci est largement réglé par la mélatonine, l'hormone du sommeil, hormone que notre corps ne sécrète que dans l'obscurité totale. La moindre lumière ou même une lumière trop intense avant que nous allions nous coucher, va perturber ce rythme.

On le sait tous, quand on regarde longtemps son smartphone juste avant de commencer sa nuit, on a du mal à s'endormir. Alors, à double effet, double réponse. D'abord, on se protège de la lumière bleue avec le mode nuit orangé sur les smartphones pour la réduire. On met des verres teintés si on passe beaucoup de temps sur les écrans et d'une manière générale, on pense à réduire l'intensité de nos lumières le soir et donc pour commencer la fréquentation des écrans une heure au moins avant de s'endormir. À long terme, nos yeux et notre corps vont ressentir la différence.