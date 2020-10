Lyon : la municipalité écologiste évacue un squat et promet un relogement

et AFP

publié le 27/10/2020 à 21:30

L'opération était planifiée et attendue depuis plusieurs semaines. La municipalité lyonnaise a procédé ce mardi 27 octobre à l'évacuation de quelque 200 à 300 personnes qui occupaient un squat, l'un des plus vieux de la ville, qui durait depuis deux ans. "Les services de l'État ont mené ce (mardi) matin l'évacuation de l'ex-collège Scève dans le IVe arrondissement en lien avec la métropole et la ville de Lyon", a annoncé la métropole dans un communiqué.

La mairie écologiste a indiqué que que l'évacuation, qui s'est déroulée "dans le calme et sans heurt", est justifiée par les conditions de vie "humainement dégradantes", ce qui "ne pouvait plus durer". Le vice-président de la métropole chargé de l'Habitat et du Logement social Renaud Payre a assuré que des solutions d'hébergement avaient été trouvées "en prenant en compte chaque situation singulière". Tous les occupants ont été relogés provisoirement à l'hôtel.

Dans un second temps, les demandeurs d'asile majeurs seront pris en charge par les services de l'État alors que la métropole proposera un hébergement "pérenne et digne" aux mineurs non accompagnés.

Pour les squatteurs déboutés du droit d'asile, un hébergement temporaire est proposé s'ils acceptent une solution de retour volontaire dans leur pays d'origine, précise-t-on à la préfecture.