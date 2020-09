Immobilier : que faire si des squatteurs s’installent dans votre résidence ?

publié le 09/09/2020 à 11:26

Que faire pour déloger des squatteurs ? D'abord connaître les techniques d'effraction les plus utilisées afin de mieux s'en prémunir : le coup classique, c'est la présentation de faux documents pour une location ou une vente (fausse pièce d'identité, fausse fiche de paie). Autre méthode, après une visite, la personne se rétracte puis revient quelques jours plus tard, force la serrure, la change et ouvre un nouveau compteur pour l'électricité.

Une fois devant le fait accompli, il faut savoir qui squatte votre logement, avoir un nom afin de pouvoir porter plainte. Ce qui est très important c'est de prouver que le squatteur est entré par effraction, avec l'aide d'un huissier pour les serrures. Il faut ensuite attendre qu'une décision de justice ordonne l'expulsion des squatteurs.

Cela peut prendre entre 15 jours et un mois pour une résidence principale, et entre un an et un an et demi pour une résidence secondaire. Et une fois la décision prise, il faut encore que le préfet ordonne l'expulsion et fasse venir les forces de l'ordre.

Ne surtout pas tenter de se faire justice soi-même, car les squatteurs pourraient alors se retourner contre le propriétaire du bien, auquel cas il peut risquer trois ans de prison et 30.000 euros d'amende, une condamnation deux fois plus lourde que celle encourue par les squatteurs.