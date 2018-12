publié le 11/12/2018 à 12:28

Dans le sillage des "gilets jaunes", les lycéens continuent de se mobiliser. Quelques 170 établissements étaient perturbés ce mardi 11 décembre dans la matinée, dont une soixantaine bloqués. La veille, 450 lycées avaient été perturbés, selon un décompte officiel.



Ces mobilisations sont organisées à la suite de l'appel à un "mardi noir" lancé par plusieurs syndicats lycéens. Depuis une semaine, les élèves protestent à nouveau contre la réforme du bac, le système d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup et le service national universel (SNU). Les lycéens ont par ailleurs été rejoints par certains étudiants du supérieur, qui réclament l'annulation de la hausse des frais de scolarité des jeunes n'appartenant pas à l'Union Européenne.

Le président de la République n'a fait aucune mention de ce mouvement lors de son allocution télévisée lundi 10 décembre.

"Manipulation de la part de groupuscules"

De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a déploré "une manipulation" menée par "l'ultragauche" et "certains députés de La France insoumise", ce mardi sur Sud Radio. La ministre a toutefois estimé que ce mouvement ne touchait qu'un "nombre restreint de lycées, 400 au plus fort, sur plus de 2.000".



Frédérique Vidal a par ailleurs dit craindre les violences qui ont lieu aux abords des lieux de blocage. "On n'est d'ailleurs pas sûr que ça ne concerne que des lycéens. Il y a des bandes qui s'y greffent, et puis il y a une forme de manipulation de la part de groupuscules politiques et de certains partis politiques", a-t-elle ajouté.





Sur l'académie de Rennes, le rectorat recensait 24 lycées touchés par le mouvement : 12 bloqués et 12 perturbés. L'académie d'Orléans-Tours ne comptabilisait qu'un seul lycée "en blocage filtrant". Dans l'académie de Montpellier, on comptait une trentaine d'établissements perturbés.