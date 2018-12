publié le 11/12/2018 à 09:06

Colère et indignation. Ce sont les sentiments des internautes qui ont découvert, attérés, la vidéo d'une interpellation de lycéens à Mantes-la-Jolie. On y voit des jeunes, alignés en rangée, genoux à terre, mains sur la tête et entourés par des CRS. Un des membres des forces de l'ordre va alors dire : "Voici une classe qui se tient sage".



Invité sur RTL, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT se dit "très choqué". "Ce n’était pas des enfants de cœurs mais ceci étant, ce n’était pas totalement nécessaire de mettre ces jeunes à genoux et mains sur la tête (...) Toute humiliation se paye cash dans notre société", a-t-il lancé.



Le syndicat lycéen UNL-SD a déposé une plainte après l'arrestation jeudi des 151 jeunes, dans des conditions controversées, notamment pour "violences sur mineurs de 15 ans et plus par personne dépositaire de l'autorité publique", ont annoncé samedi ses avocats dans un communiqué.