Lorraine : deux jumeaux naissent à 10 km l'un de l'autre

Le jeudi de l'Ascension est maintenant une date à marquer d'une pierre blanche pour les parents de Jules et Marcel. Un peu plus d'un mois avant le terme, Chloé et Victor se sont rendus chez un photographe pour immortaliser la grossesse, à 50 km de chez eux.

Mais, comme le raconte Victor au Républicain Lorrain, si le début du shooting se déroulait à merveille, au bout de deux heures, Chloé a "subitement changé de regard". La jeune femme en larmes sentait ses bébés arriver. Victor raconte avoir essayé de faire monter Chloé dans la voiture pour la conduire à l'hôpital, mais en vain. En effet, la douleur était trop forte pour Chloé, qui a perdu les eaux devant le véhicule.

Le couple s'est alors installé dans la maison de la photographe et a appelé les pompiers. Une vingtaine de soignants ainsi que le Samu ont alors investi les lieux, mettant au monde Jules, le premier des deux jumeaux, à 11h55. Son frère, Marcel, était moins pressé d'arriver.

Les médecins ont alors décidé de transférer la mère à l'hôpital le plus proche, à 10 km, où Marcel a vu le jour environ une heure plus tard. Les deux enfants, bien que placés en couveuse, sont en bonne santé, ainsi que la maman.

Victor confie à nos confrères que si le couple est heureux, il est un peu effrayé par les démarches administratives qui les attendent. En effet, les jumeaux doivent être déclarés avec deux lieux de naissance différents. "Avec des jumeaux qui ne sont pas nés au même endroit, j’ai bien peur qu’ils s’imaginent que j’invente un enfant pour frauder" explique-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info