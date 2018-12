Loin des débordements des "gilets jaunes", la "marche pour le climat" rassemble

publié le 08/12/2018 à 16:05

Le jour de l'acte 4 de la mobilisation des "gilets jaunes", une autre manifestation a lieu à Paris. Il s'agit de la marche pour le climat. Elle a débuté en début d'après-midi, ce samedi 8 décembre. "Fin du monde, fin du mois, même climat", et "on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat" : les slogans clamés par le cortège renvoyaient à l'urgence de la lutte contre le changement climatique et l'urgence sociale pointée par le mouvement des "gilets jaunes".



La marche a quitté la place de la Nation sans débordements signalés, en présence d'un dispositif policier léger, sans filtrage des manifestants. Il y a plusieurs milliers de personnes présentes et l'ambiance, plutôt festive, tranche avec ce qu'il se passe à l'ouest de Paris.

Des bénévoles encadrant la marche avaient eux-mêmes revêtu des gilets jaunes. Des consignes de sécurité avaient été distribuées par les organisateurs, appelant notamment les participants à se dissocier d'éventuels perturbateurs.

Des gilets jaunes cop21 en tête de la #MarchePourLeClimat pic.twitter.com/1VpRPJHqpR — Virginie Garin (@virginie_garin) 8 décembre 2018