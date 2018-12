Écologie : isoler sa maison avec du riz

publié le 05/12/2018 à 04:54

La paille de riz peut être recyclée en isolant. Cette substance est ce qui reste quand ils ont récolté les grains. Cette paille, les agriculteurs sont obligés de la brûler car il est impossible de la recycler : elle est trop dure pour nourrir le bétail, dans une cheminée elle encrasse les conduits... Donc chaque année, la brûler pollue.



Une entreprise française la récupère et la transforme en isolant pour toits et murs. Dans la paille, il y a du carbone comme dans tous les végétaux, donc avec cette technique, le carbone est emprisonné pendant des années dans le toits et les murs. C'est une bonne solution pour le climat.

Et avec les 52.000 tonnes de paille produites par les producteurs de Camargue chaque année, il serait possible d'isoler 10.000 logements en France. Pour l'instant la société FBT qui a mis au point cet isolant prévoit plus modestement 4.000 tonnes dans les 3 ans. Elle a développé cette innovation avec la parc régional du Lubéron qui cherchait des compléments de revenus pour ses agriculteurs.

Depuis un mois elle a commencé ses premiers chantiers de rénovation de bâtiments dans la région PACA et devrait proposer ses panneaux isolants à base de riz l'an prochain pour la construction neuve, au même prix qu'un isolant classique. Après la paille, le bois, la brique, on pourrait réécrire l'histoire des 4 petit cochons et rajouter la maison en riz.