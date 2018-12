publié le 05/12/2018 à 10:36

Qui l'eut cru ? Enfin des heureux, les Normands, sur le front du réchauffement climatique. Plus 5% de touristes en plus cette année. Champagne ! Pourtant, les bonnes nouvelles, c'était pas gagné, notamment en ces temps de renoncement écologique. Renoncement qui sonne comme une ode à cette Cop24 sur le climat.



Une Cop qui partait déjà avec un léger handicap, en s'ouvrant dans un pays, la Pologne, dont la production d'énergie dépend à 80% du charbon... Décidément, le monde est facétieux. Mais tout est bien qui finit bien puisque nos amis normands, eux, en profitent pour tirer les marrons du feu climatique. Grâce à qui ? Aux seniors.

Eh oui, comme des oiseaux migrateurs qui auraient perdu leurs boussoles, comme le balbuzard pêcheur qui délaisse l'Afrique de l'Ouest pour rester en France, nos petits vieux ont trop chaud dans le Sud et remontent vers le Nord : en Normandie.

La maison brûle ?

Vous voulez dire que dans l'euphorie du sacrifice de la taxation écolo sur l'autel du mouvement des "gilets jaunes", on en aurait un peu vite oublié que la planète est en danger ? Empressés que nous serions de répondre au mécontentement d'aujourd'hui, juste et justifié, nous ne penserions pas trop à demain, ni à l'avenir de nos enfants côté pollution, fracture territoriale tout ça ?



Oh, ben écoutez ça m'étonne beaucoup, parce que ça ne ressemble pas du tout aux gouvernements successifs de faire de l'écologie la victime expiatoire de leurs renoncements... Trêve de plaisanterie, en attendant que nos politiques aient du courage (sait-on jamais, un miracle), on pourra toujours se baigner en Normandie. Et c'est comme ça.