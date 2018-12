publié le 07/12/2018 à 09:09

À la veille de l'acte IV des "gilets jaunes", les autorités redoutent une journée noire. Samedi 7 décembre, Paris sera quadrillée par les forces de l'ordre. 8.000 policiers et gendarmes, ainsi que des blindés seront mobilisés dans la capitale pour éviter les scènes de violences. Les rassemblements de "gilets jaunes" inquiètent et font craindre le pire. La Tour Eiffel, les commerces des Champs Élysées et les musées parisiens seront fermés et le plateau du Téléthon est rapatrié dans les studios de France Télévisions.



Mais dans le même temps, l'après-midi, la Marche pour le climat a finalement été maintenue par les organisateurs, avec toutefois un trajet modifié. Jeudi 6 décembre, dans la soirée, la maire de Paris Anne Hidalgo les avait incités à bien réfléchir. "Nous appelons quasi-unanimement au report au 8 janvier pour cette marche", expliquait-elle, faisant référence aux conditions difficiles qui perturberaient l'arrivée de manifestants.

"Dans le contexte d'urgence climatique actuel et de colère sociale, il est important d'avoir cette liberté de manifester et notre objectif est de mettre à disposition un espace qui est non-violent pour que les gens puissent venir manifester", répond Pauline Boyer, porte-parole d'Alternatiba, l'une des trois associations majeures organisatrices de la manifestation avec "Citoyen pour le climat" et "Il est encore temps".

"Nous avons l'habitude d'organiser ce type de manifestations avec des dizaines de millier de personnes, notamment les marches du 8 septembre et du 13 octobre qui se sont très bien passé", fait-elle valoir, pointant du doigt le manque de résultats de la COP24. "Il faut qu'on puisse faire entendre nos voix haut et fort pour demander que le gouvernement prenne ses responsabilités et si on ne manifeste pas maintenant, dans dix ans ce sera encore pire", prédit Pauline Boyer.



"Dans plusieurs villes, il y a des convergences entre les marches pour le climat et les mouvements prévus par les 'gilets jaunes', il y a un dialogue qui est instauré", explique-t-elle.