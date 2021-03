Qu'est-ce que les histoires apportent à nos enfants ?

publié le 25/12/2020 à 15:45

Si Noël est cette année, malheureusement, un peu différent des autres, le 25 décembre reste cependant une journée réservée aux enfants. Mais au-delà des cadeaux reçus en cette période illuminée, il est un plaisir qu'on peut partager toute l'année avec eux : celui de leur lire des histoires. Mais qu'est-ce que les contes apportent de si chers à nos enfants ?

À travers les histoires et les livres lus par les parents, l'enfant s'offre le droit de rêver, de s'évader. "C'est fondamental ; la lecture introduit chez l'enfant cette notion de rêveries et de liberté" estime Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant. Un moment également sensoriel ou l'enfant, de par le son de la voix du parent, ou par son imagination des scénarios, développe, en lui, ses sentiments et ses propres émotions.

En stimulant leur éveil et leur capacité à s'évader, "les histoires qu'ils se racontent à travers les livres, sont des moyens de grandir, mais aussi de poser des questions, parfois indirectes, sur des sujets qui les tracassent", explique de son côté Maureen Door, auteur et éditrice. L'occasion aussi pour eux, à travers cette volonté de vouloir lire ou réentendre telle ou telle histoire, de faire passer des messages, là aussi indirects. Il en va de même pour les parents, qui peuvent trouver, en certains livres, des morales à inculquer à l'enfant.

Un moment de partage essentiel pour l'enfant

Ces livres apportent bien plus que des histoires. Ce sont aussi des moments passés entre enfants et parents, qui soudent les liens affectifs, et développent, par le biais de la lecture, un monde multisensoriel, essentiel pour l'enfant. "La lecture est un espace où tous les sens sont câlinés. L'enfant est proche physiquement de ses parents, il y a la sonorité et le souffle dans la voix... Cette expérience permet la rêverie", estime Daniel Marcelli.

Et si les premières années, les parents sont les premiers lecteurs, arrive le moment, ou l'enfant est en capacité, à son tour, de lire ces histoires. Pas question pour autant de les abandonner au cœur de ce moment si particulier. "Il faut continuer à lire avec son enfant, même quand celui-ci peut lire tout seul. L'accès à la lecture ne doit pas priver l'enfant de ce plaisir partagé, et de cette résonance des mots" explique Daniel Marcelli. Une lecture partagée stimule chez l'enfant cet apprentissage, ponctué de plaisir.

Développer les émotions, jouer avec, tout en étant bien accompagné. Un apprentissage utile pour l'enfant. Et pour les parents, même si le ton de la voix n'est pas parfait, ce temps de partage ne doit pas être négligé. Il reste bénéfique pour l'enfant et apporte en lui des souvenirs qui resteront gravés.

Maureen Door, auteur et éditrice de livres jeunesse.



Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

