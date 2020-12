publié le 21/12/2020 à 06:50

Voici des livres et de belles histoires à offrir à Noël. Et d'abord deux livres consacrés à la Tour Eiffel qui vient de fêter ses 130 ans. Voici tout d'abord une belle histoire écrite et racontée par Jérôme Attal. L'histoire est celle de Duncan, un petit garçon garçon rêveur qui s'inquiète des grandes fenêtres dans son école de peur que les enfants ne s'envolent. Il va surtout vivre la plus grande aventure de sa vie : un voyage à Paris ! En haut, tout en haut de la tour Eiffel.

Duncan et la Petite Tour Eiffel Crédit : Le-Label-dans-la-Foret

Mais quand on rêve le temps s'arrête. Rêver c'est oublier...oublier par exemple de remonter dans le bus du retour. La suite c'est une aventure à découvrir dans Duncan et la petite tour Eiffel. Ducan le rêveur ne va pas seulement découvrir la Tour, il va aussi rencontre la douce Lucy. Ce bel album est édité au Label de la forêt.

Dans Mais à quoi sert la tour Eiffel , Samir Senoussi nous raconte ici le combat de Gustave Eiffel pour ne pas qu'on démonte sa tour après l'exposition universelle de 1889. On ne l'aimait pas beaucoup cette tour au début, Emile Zola la traita de cheminée d'usine, Guy de Maupassant adorait aller manger au restaurant du 2ème étage parce que pour lui, "c'était le seul endroit de Paris d'où on ne voyait pas la tour". C'est un livre qui fourmille d'anecdotes et quelques secrets sur celle qui est aujourd'hui le symbole de la France. Mais à quoi sert la tour Eiffel ? est publié chez Casterman.

Un conte pour rêver

On va sortir de Paris avec cet album magnifiquement illustré signé Sébastien Perez et Justine Brax. Un livre pour grandir, voici : Le dernier des loups pourchassé par Milo, apprenti archer, le plus talentueux du village.

Car ce loup menace la survie du village là bas dans le pays glacé, et ce loup doit mourir. Mais la vie ne peut pas se résumer à la loi du plus fort, et Milo va en faire l'heureuse expérience. Ce livre est magnifiquement illustré par Justine Brax, peintures et collages retouchés font de ce grand album un livre vivant où les visages semblent s'animer. Le dernier des loups est édité chez Albin Michel Jeunesse.