Idées cadeaux de Noël 2020 : apprendre l'art de la patience avec des livres jeunesse

publié le 24/12/2020 à 06:20

Il existe une multitude de livres jeunesse pour se plonger dans la magie de Noël, voire pour prolonger cet instant délicieux de l'année.

Premier coup de cœur pour Cher père Noël paru aux éditions Albin Michel Jeunesse et que vous pouvez retrouver dans notre podcast RTL/ Albin Michel jeunesse Lis-Moi une histoire. Cher Père Noël, d'Emma Yarlett est un album délicieusement drôle avec des petits rabats. L'histoire d'une lettre envoyée par une petite fille, une des plus sages de la Terre. Mais, sa lettre a en partie brulé dans la cheminée du Père Noël. Et voilà qu'une information capitale a disparu de la lettre. Pile poil au moment où la petite fille écrivait : "voici ce que je voudr...".

Rassurez vous ça se termine bien, parce qu'avec le Père Noël on trouve toujours une solution. Cher père noël est paru aux Éditions Albin Michel jeunesse.

"La veille de Noël au pays des merveilles"

Autre livre, autre album, où cette fois-ci, le père noël croise un personnage aussi célèbre que méchant. Nous sommes la veille de Noël, lorsque le Père Noël reçoit une étrange lettre signée d'une certaine Princesse de cœur du pays des merveilles. Dans ce bel album qui nous vient d'Angleterre, la route du Père Noël va croiser celle de tous les personnages du conte de Lewis Carol : Alice au pays des merveilles. Sauf qu'en arrivant le Père Noël découvre que la princesse de cœur est devenue reine, celle qui hurle : "Qu'on leur coupe la tête!" La magie de noël fonctionnera-t-elle pour attendrir cette méchante Reine ? Vous le saurez en lisant La veille de Noël au pays des merveilles, paru aux Editions Little Urban.

Zen restons zen

Enfin, un cadeau pour les parents et les enfants. Nous parents, connaissons tous le vrai problème qu'il va falloir gérer ce soir : l'attente. Voici la solution : une série de livres baptisés Imagine que tu es...dans l'espace, un super héros etc... À l'intérieur 7 histoires à lire et à écouter. Ce sont ici des livres de relaxation, chaque histoire est conçue comme un petit scénario de film. Par exemple pour avoir confiance en soi, rien de mieux que voler.

Vous pouvez retrouver la collection Imagine aux éditions du Père Castor.