Mondial de l'Automobile : bientôt des véhicules connectés entre eux ?

publié le 04/10/2018 à 17:15

Il y a une innovation cette année au Mondial de l'Auto. Tout un hall est consacré aux nouvelles technologies qui vont nous faciliter la conduite, et nous rendre plus connectés en attendant l'arrivée des voitures autonomes. Déjà PSA propose un modèle DS3 Crossback semi-autonome, qui peut quasiment conduire toute seule sur autoroute. Les aides à la conduite sont nombreuses et visent à améliorer la sécurité des conducteurs.



"Le véhicule va freiner en cas d'urgence tout seul, ça existe aujourd'hui. On peut imaginer demain une voiture connectée dans laquelle on pourra travailler, se divertir", explique Romain Stutzmann vice-président de l'association France Auto Tech.

Le spécialiste indique également que les automobiles seront connectées entre elles. "Un véhicule qui va rencontrer un problème pourra informer les véhicules qu'il y a derrière qu'un embouteillage se crée", donne-t-il en exemple.