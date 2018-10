Mondial de l'auto : Renault dévoile un modèle électrique low-cost

publié le 06/10/2018 à 09:47

Le prix est un critère très important d'achat, et 9 Français sur 10 déclarent ne pas vouloir passer à l’électrique car le prix est en moyenne 15 à 20 % plus cher que pour une thermique.



Renault a présenté son joker au Mondial de l'Auto avec le K-ZE (KIZI). Un petit SUV à petit prix, même si ce dernier n'a pas encore été annoncé...

Il faut s'attendre à un tarif en dessous des 10.000 euros, soit deux fois moins cher que la star des voitures vertes, la Renault Zoé. À bas coût et pourtant la voiture n'est pas sous-équipé, le K-ZE possède des capteurs de stationnement arrière, une caméra de recul et un écran central avec navigation et services connectés, le tout avec une autonomie de 250 kilomètres.

Le constructeur s'est fait une spécialité du créneau low-cost et la concurrence peine à le rejoindre. En Inde, la marque a lancé la Kwid, une des voitures les moins chères au monde 3.500 euros... Et ça cartonne.