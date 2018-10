publié le 09/10/2018 à 10:35

43% de hausse sur les 9 premiers mois de l'année... Le succès est indéniable. Comme son nom l'indique, le superéthanol ou E85 contient 85% d'alcool d'origine végétale. Son prix est imbattable : 67 centimes le litre. Mais ce qui explique aussi ce succès, c'est la possibilité, depuis le printemps, de faire installer un dispositif pour convertir la plupart des voitures existantes.



Depuis avril, un petit boitier peut en effet s'installer sur les véhicules essence produits après les années 2000. Ce qui permet ensuite d'accepter de l'E85. Plus écologique, plus économique, deux fois moins cher que l'essence. Cependant il faut compter 1.000 euros pour le boîtier, en sachant aussi que le moteur consomme 20% de plus. Mais malgré ce surcoût, l'installation du boîtier est rentable selon Alexis Landrieu, responsable de la société Bio Motors qui les commercialise. "Quelqu'un qui fait 2 à 3 pleins par an va rentabiliser le boitier en moins d'un an", selon lui.

Et avec la nouvelle hausse des taxes, l'E85 sera encore plus rentable selon Nicolas Kurtsouglou du syndicat des fabricants d'alcool agricole. Environ 1.000 stations distribuent ce carburant et plus de 10 millions de voitures essence peuvent bénéficier de cette conversion.