Après le fiasco Autolib', Renault prend le relais

Pour remplacer Autolib', le nouveau système que propose Renault s'inspire de ce que fait déjà le constructeur en Espagne, à Madrid. L'offre de véhicules électriques sera en autopartage : ils seront accessibles en libre-service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans stations. C'est ce que l’on appelle le free floating.



Grande différence avec Autolib' : plus besoin d'aller chercher sa voiture électrique dans une station dédiée, car elle sera tout simplement disponible dans la rue. La réservation se fera depuis votre smartphone, qui géolocalisera le véhicule. Pour le récupérer, c'est simple, un code envoyé sur votre téléphone portable permettra de déverrouiller les portes et de démarrer l'auto.

Avantage : une fois votre trajet effectué, pas la peine de brancher votre voiture sur une borne. En effet, à Madrid par exemple, elle est récupérée une à deux fois par semaine, puis acheminée vers un centre pour y être nettoyée et rechargée.

Dans un premier temps, 2.000 véhicules électriques seront disponibles d’ici à la fin de l’année 2019. L'idée est de multiplier cette flotte, qui s’appuiera sur la gamme 100 % électrique Renault. Il y aura évidemment la Zoé, mais aussi le Kangoo, plus pratique pour transporter des marchandises, ou encore le Twizy. Au niveau du prix, pour le moment, on sait juste qu'il y aura une participation de 300 euros par an et par véhicule.



PSA compte également déployer une flotte électrique constituée notamment de Citroën C-Zéro. Au total, 500 véhicules seront mis à disposition en Île-de-France à la fin de cette année. Le loueur ADA va de son côté expérimenter dans quelques jours une offre avec une cinquantaine de voitures électriques et thermiques. Pour le moment, 2.500 véhicules électriques seront en autopartage en Île-de-France, contre un total de 4.000 avec Autolib', mais ça va monter en puissance.

Cerise sur le capot

Volvo vient d'annoncer un record absolu de ventes depuis le début de l'année, en hausse de 14 % avec un carton sur les deux plus gros marchés mondiaux : 40 % supplémentaires aux Etats Unis et 18 % en Chine. En France, c'est aussi dans le vert avec une hausse de 5 % . Chez nous, le nouveau XC60 arrive en tête des ventes.